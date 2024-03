Ciclismo | Gli under 23 dell' Etruria Team Sestese nella Rappresentativa Regionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze,13 marzo 2024 - La tragica morte nell’incidente stradale sulla montagna pistoiese del direttore sportivoAmore&Vita Gianluigi Parenti e la decisione di sua moglie Anna Lemmi, presidentessaa società dilettanti di Signa, di non voler proseguire l’attività agonistica, ha lasciato di fatto senza squadra i 9 corridori che facevano parte delper la stagione 2024. Da qui l’interessamento del presidente del ComitatoToscana Saverio Metti, per consentire grazie alla disponibilità dei gruppi sportivi interessati di tesserare un atleta per squadra consentendo così agli atleti di poter continuare la propria attività. In attesaa definizione del passaggio l’intera squadra ...