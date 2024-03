Ciclismo | Filippo Baroncini si deve operare | brutta caduta al GP Denain

(Di giovedì 14 marzo 2024)è caduto quando mancavano dodici chilometri al termine del GP di, classica francese andata in scena oggi e che prevedeva diversi tratti in pavé nella seconda parte del tracciato. Il ciclista italiano era sembrato fin da subito tra i più colpiti e gli accertamenti medici hanno certificato la frattura del gomito destro. L’ex Campione del Mondo under 23 sarà operato già questa sera in Belgio e dovrebbe tornare a casa in tempi rapidi, in modo da iniziare il proprio percorso di recuperto. La primavera dell’alfiere della UAE Emirates, che proprio quest’anno ha cambiato squadra lasciando la Trek, è però purtroppo finita con largo anticipo.stava dimostrando di avere trovato una buona condizione, dopo essere essersi lasciato alle spalle gli infortuni del recente ...

La stagione del grande Ciclismo su strada sta per iniziare. Il primo evento in calendario è il Tour Down Under, che andrà in scena in Australia dal 16 al 21 gennaio: sei tappe per complessivi 823 ... (oasport)

Seconda corsa stagionale per Filippo Ganna . Dopo l’esordio in Australia al Tour Down Under (al quale ha seguito anche la tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista sempre in terra oceanica), il ... (oasport)

Milano-Sanremo, dove vederla e orario: Pogacar e van der Poel favoriti: La Milano-Sanremo 2024, come tradizione vuole, apre la stagione delle classiche. Per il secondo anno consecutivo, la partenza della Classicissima non avverrà da Milano, ma da Pavia.ilmessaggero

Luna Rossa, arrivano i cyclors: per l’America’s Cup a bordo ciclisti del Giro, ex canottieri e Kirwan junior: Nella nuova formula della coppa che comincerà a fine agosto a Barcellona in barca 4 atleti che pedaleranno per alimentare i sistemi idraulici ...repubblica

Domani in regalo con la Gazzetta il magazine sul grande Ciclismo: Pogacar in copertina: Il focus su Giro d'Italia, Tour of the Alps e Olimpiadi Tadej Pogacar è l’uomo copertina del G Magazine sul grande Ciclismo domani in regalo con ... alle prossime Olimpiadi di Parigi con il nostro ...gazzetta