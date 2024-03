Cibo | dimagrire e allungarsi la vita | i cinque alimenti irrinunciabili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Salute e una buona linea, non ci sono dubbi, passano in primis per una dieta equilibrata. E alcuni, secondo quanto sostengono medici e nutrizionisti, più di tutti gli altri aiutano nel mantenere un fisico perfetto. Dunque, ecco arrivare dalla dottoressa Uma Naidoo, nutrizionista in forza ad Harvard, una lista deimigliori per essere sani e magri, elenco rilanciato dalla Bbc. In primis le bacche. Ogni giorno se possibile dovrebbe essere mangiata della frutta. E tra tutti, sarebbero proprio i frutti di bosco ad offrire i maggiori benefici alla salute, i mirtilli in particolare. Quindi le verdure a foglie verde, alimento per i nutrizionisti fondamentale in ogni tipo di dieta. Mangiare verdure a foglia verde, infatti, favorisce la salute del cervello, poiché sono dotate di fibre. E ancora, tali verdure vengono ...