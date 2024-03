Christopher Nolan | tutte le indiscrezioni sul nuovo film ispirato a una serie cult

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il premio Oscarsecondosarebbe già al lavoro sul, dopo il grande successo ottenuto con Oppenheimer vincitore di sette statuette agli ultimi Academy Awards., al lavoro su undopo Oppenheimer: i rumours Il 53enne lo scorso novembre aveva dichiarato al settimanale Variety aveva già rivelato di non essere riuscito a chiudere la sceneggiatura di The Prisoner a seguito della proposta arrivata nel 2006 dopo Batman Begins. Sempre la rivista statunitense avrebbe rivelato che il cineasta starebbe realizzando il remake di The Prisoner,di e con Patrick McGoohan: “Diverse voci ci dicono che il suo prossimo ...