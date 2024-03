Christie Brinkley operata per un cancro alla pelle | “Io ricucita come un Dior” FOTO

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’ex supermodellaè stataper uned è già in via di guarigione. Lo ha rivelato lei stessa sul suo account di Instagram pubblicando tre scatti molto espliciti prima e dopo l’intervento. 70 anni, top tra le più amate negli anni ’80,ha spiegato di aver scoperto casualmente di avere un tumore all’epidermide, per la precisione un carcinoma delle cellule basali. Insospettita da una piccola macchia, trovata mentre si stava truccando, ha chiesto un confronto al suo medico che ha ordinato una biopsia immediata. Così com’è stata immediata la decisione di intervenire. Attenzioni, seguono immagini esplicite di ferite. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

