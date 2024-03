Chiorazzo show. Fenomelogia dell’uomo che ha fatto ballare Schlein e Conte in Basilicata

(Di giovedì 14 marzo 2024) Era spuntato sulla scena come possibile candidato-miraggio del centrosinistra in versione campo largo se non larghissimo, ma poi Angelo, imprenditore del terzo settore e ...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il "campo" non è "largo" ed è spaccato ovunque: ... Angelo Chiorazzo, esponente del mondo delle coop bianche. L'uomo vicino a Speranza non va bene al Pd (ieri c'è stata la direzione regionale, uno show down) e non piace neppure a Giuseppe Conte , che ...

Il "campo" non è "largo" ed è spaccato ovunque: ... Angelo Chiorazzo, esponente del mondo delle coop bianche. L'uomo vicino a Speranza non va bene al Pd (ieri c'è stata la direzione regionale, uno show down) e non piace neppure a Giuseppe Conte , che ...