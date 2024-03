Chi è Muhammad Mustafa | il nuovo premier palestinese indicato da Abu Mazen

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il presidente dell’Autorità nazionaleAbucambia cavallo e prova a rilanciare la sua azione politica nominandoalla guida del governo di Ramallah., 69 anni, prende il posto di Mohammed Shtayyeh,dimissionario. Avrà diverse settimane per mettere in piedi ilesecutivo. Economista, ha conseguito un dottorato in economia presso la George Washington University e ha lavorato per 15 anni presso la Banca Mondiale. Ha già ricoperto incarichi di rilievo nella leadership Anp: è stato vice primo ministro, ministro dell’economia e consigliere economico di Abbas. Fa inoltre parte del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina dal 2022, mentre dal 2005 è presidente del Fondo per gli investimenti ...