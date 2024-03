Chi è l’ex poliziotto col mitra che sta trasformando Haiti in un inferno E perché è soprannominato “Barbecue”

Il Tribunale fallimentare di Milano ha dichiara to oggi lo stato di insolvenza di altre tre società del gruppo Acciaierie d'Italia, ossia AdI Tubiforma, AdI Energia e AdI Servizi Marittimi, come ... (quotidiano)

Una carriera politica lunga 34 anni in cui ha ricoperto un ruolo di spicco nel Partito Agrario di Russia , è tuttora membro della Duma di Stato. Sposato con 4 figli, in passato è già stato candidato ... (ilgiornaleditalia)

Imperia: blitz Carabinieri in Provincia, nel mirino l’ex bocciofila. Cinque indagati per falso e abuso d’ufficio, ecco chi sono: che aveva redatto il progetto per trasformare l’area dell’ex bocciofila in un parcheggio che dovrebbe servire a sopperire alle carenze del Palazzo provinciale. I carabinieri nel blitz di questa ...imperiapost

Futuro ex cantieri Rodriquez, Carrara: "Si tenta di costruire una nuova città con sole seconde case per ricchi": Il consigliere di minoranza: "Le aree dell'ex cantiere navale servono per verde ... più per soddisfare le mire speculative di chi ha fatto l'investimento finanziario, lasciandogli costruire, di fatto, ...savonanews

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: Quello che suscita perplessità però è l'atteggiamento di alcuni soggetti, che pure sono diventati comunque nell'agenda politica italiana centrali…”. “Beh, naturalmente io non so quali sono le ...agenziaradicale