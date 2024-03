Chi è Jiri Lehecka | alla scoperta dell’avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale di Indian Wells

(Di giovedì 14 marzo 2024) C’ètrae la diciannovesima vittoria di fila, la sedicesima in stagione. Un traguardo che vorrebbe anche dire seconda semiconsecutiva a, dove lo scorso anno si arrese a Carlos Alcaraz. Dal momento del sorteggio del tabellone quello è l’incrocio che un po’ tutti stanno aspettando e che non abbiamo ancora visto in questo 2024. Da un lato il classe ’03 spagnolo dovrà provare a prendersi la rivincita della sconfitta agli Australian Open contro Sascha Zverev per raggiungere l’obiettivo, dall’altro perci sarà l’atuale n°32 del ranking mondiale, ma già certo di rientrare tra i primi 30 della classifica, lui che è stato già n°23 nel miglior momento della sua giovane carriera. Classe ’01, figlio di due ...

Sinner a Indian Wells, chi può incontrare in finale: il tabellone senza Djokovic: Prosegue il percorso di Jannik Sinner ad Indian Wells, primo Atp Masters 1000 stagionale. Dopo aver battuto Ben Shelton , l'altoatesino sfiderà il ceco Jiri Lehecka per conquistare un posto in semifinale dove potrebbe sfidare uno tra Zverev e Alcaraz , impegnati nell'altro quarto di finale. Sinner inizia anche a guardare all'altra metà del tabellone ...

Italiani in campo oggi 14 marzo: Sinner a Indian Wells, Fognini e Berrettini a Phoenix. Quote e orari. Segui il LIVE dalle 19: Dall'altra parte della rete troverà Jiri Lehecka che ha eliminato Andrey Rublev e Stefanos ... Sinner scenderà in campo alle ore 19.00 italiane e per i bookmakers non ci sono dubbi su chi sia il ...