“Chi è il fidanzato della mamma” Grande Fratello | la scoperta su Anita | “Si spiega tutto”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sin dall’inizio del2023 il pubblico ha additatoOlivieri come una raccomandata e il motivo sembrava una certa simpatia instaurata con un autore in particolare, ne aveva parlato lei diverse volte scherzando con i coinquilini. Di miracoli nel suo percorso se ne sono visti, solo coincidenze? Oggi però è lei a regalare nuovi pezzi al puzzle, raccontando del compagno di sua. Un pezzo grosso. Se godesse di pochi consensi prima, adesso sarebbero ancora meno dopo la virata sentimentale che ha fatto discutere e continua a far scalpore dentro e fuori lo spiato appartamento di Cinecittà.Olivieri sembra aver trattato l’excome Giuseppe Garibaldi, infatuandosi di Alessio Falsone li ha gettati via senza remore. C’è chi dice farebbe di ...