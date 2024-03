Chi compra le nostre case |  la minaccia dietro la svolta green

(Di giovedì 14 marzo 2024) I fondi sovrani esteri sono pronti a piombare sul bene rifugio per eccellenza degli italiani: il mattone. L'inchiesta del Tempo svela cosa si celala direttiva Ue sulle, un cambio di paradigma per il quale rischiamo di diventare inquilini a casa nostra. Il punto con il vicedirettore Alessio Gallicola.

L’avvocato Alberto Caschili nel corso di cinque anni ha seguito 1700 controversie di 900 venditori Amazon in vari Paesi europei (repubblica)

I furbetti del reso gratuito. “Abiti di lusso usati per un mese e c’è chi compra la stampante, poi la restituisce senza toner”: L’avvocato Alberto Caschili nel corso di cinque anni ha seguito 1700 controversie di 900 venditori Amazon in vari Paesi europei ...repubblica

Vivono in auto. La scienziata Viola compra una casa per ospitarli: Padova, risolto il caso di una famiglia con due bimbi. Lei: lo dico solo perché la Cigl si era presa il merito.quotidiano

Pasticciaccio rossonero: di chi è il Milan La Finanza indaga: La Guardia di finanza che bussa alle porte dell’Ac Milan per capire chi sia il vero proprietario del club rossonero non è una novità. Lo è dal 1986. Dal fallimento del presidente Giusy Farina. Anno in ...ilfattoquotidiano