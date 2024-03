Chi aspettava la mia morte | Papa Francesco | le rivelazioni che terremotano il Vaticano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Qualcuno era più interessato alla politica, a fare campagna elettorale, pensando quasi a un nuovo conclave. State tranquilli, è umano, non c'è da scandalizzarsi!":rivela nella sua autobiografia, "Life. La mia storia nella Storia", che inc'era chila sua. "Quando ilè in ospedale, di pensieri se ne fanno molti, e c'è anche chi specula per proprio tornaconto o per guadagno sui giornali. Per fortuna, nonostante i momenti di difficoltà, non ho mai pensato alle dimissioni". Il libro, di cui oggi il Corriere della Sera anticipa alcuni brani,è stato scritto da Bergoglio con Fabio Marchese Ragona, vaticanista Mediaset e suo amico personale, e uscirà in America e in Europa con HarperCollins. Nell'autobiografia, il Pontefice parla della sua vita, ...