Champions | Inter eliminata ai rigori

(Di giovedì 14 marzo 2024) 23.45 Fatali gli errori di Sanchez, Klaassen e Lautaro, l'Atletico passa 5-3. Lino impegna Sommer, Dumfries risponde stuzzicando due volte Oblak. Morata di testa non impensierisce.Splendida azione in velocità dell',Barella serve Dimarco che arriva a rimorchio e segna (33'). Subito però la girata di Griezmann (35') riequilibra. Atletico all' attacco nella ripresa, ma sono Thuram e Barella a sciupare colpi da ko. All'87' Koke trova Depay che sigla il sorpasso. Riquelme si divora il tris nel recupero Supplementari senza gol,si va ai