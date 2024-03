Champions | il Bologna trova nuovi alleati Il ranking Uefa e la questione del Diavolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Empoli è la prima delle dieci giornate rossoblù in cui o si fa lao (non) si muore: semplicemente perché male che vada, a meno di non voler ipotizzare un crollo verticale e sfregando tutti gli amuleti, a fine maggio per ilè difficile immaginare che il premio di consolazione non sia l’Europa League o la Conference League. E tuttavia perché non correre per laquando tanti elementi oggi convergono in quella direzione? In sintesi, ecco i tre principali ‘’ di Thiago nella corsa a centrare la più nobile delle competizioni continentali: 1) il, che continua ad assegnare all’Italia, con ampio margine, la possibilità di iscrivere cinque squadre alla prossimaLeague; 2) l’incognita Milan, un terremoto giudiziario ...