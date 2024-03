Challenger 175 Phoenix | Fognini avanza agli ottavi | Mmoh battuto in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Può sorridere Fabio. Il tennista azzurro supera 7-6(4) 6-2 Michaeldi finale del175 di, dove affronterà Aleksandar Vukic. Dopo aver difeso una palla break in apertura,strappa il servizio al terzo game e manca l’occasione del 4-1 poco dopo.resta in partita e riesce ad agguantare il 4-4, primo di un nuovo scambio di break che trascina il verdetto al tie break.chiude 7-4 al primo set point e trova la scossa giusta in apertura di secondo set, salendo 4-1 e andando poi a chiudere sul 6-2. “Sono contento, è la mia prima volta qui in questo bel torneo. Sono felice di aver superato il primo turno. L’anno scorso è stato complicato, ho avuto tanti ...