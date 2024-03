Cessione Milan | i sospetti sulla proprietà si nascondono in alcune parole chiave…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 14 marzo 2024), l’indagine sul reale proprietario del club continua e la GdF controllerà i documenti trovati attraverso l’uso dichiave L’indagine che ha colpito il mondo rossonero continua e non smette di far parlare. Si ha la sensazione che, però, siamo davvero solo all’inizio di un lungo percorso che porterà sicuramente, anche, alla scoperta di nuovi e inediti protagonisti. L’inchiesta sul, infatti, è destinata ad allargarsi e oltre ai dubbi su chi sia il reale proprietario del club di via Aldo Rossi (sede nella quale sono state fatte delle perquisizioni nel giorno 12 marzo), i pm vogliono capire se il miliardo e 200 milioni di euro che servirono per il passaggio da Elliot a RedBird, rappresenti una cifra congrua. Grazie alla perquisizione avvenuta il 12 marzo, che ha portato la GdF a prendere possesso ...