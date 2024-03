Cessione Milan | Corsera | anche i documenti per gli arabi svelano la vera proprietà

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 14 marzo 2024), secondo il Corriere della Sera, iper glitrovati dalla GdF conterebbero un riscontro sul controllo di Elliot Più passano le ore e più vengono fuori nuovi dettagli sulla scomoda indagine che ha coinvolto il mondo. La società di via Aldo Rossi è stata perquisita dalla Guardia di Finanza, nella giornata del 12 Marzo, e sono stati sequestrati un gran numero di. Il motivo? Si vuole andare a fondo per quanto riguarda il passaggio didal controllo di Elliot a quello di RedBird. Sotto indagine ci sono finiti Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, per aver ostacolato le operazioni di controllo della Figc. Non finisce, qui. Continuano a sorgere nuovi importanti pezzi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è ...