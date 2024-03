(Di giovedì 14 marzo 2024)- Ilè indubbiamente uno degli organi più complessi e misteriosi del corpo; esistono peròin grado di indagarlo con esami e tecniche avanzate, per rivelarci le proprietà sorprendenti e i possibili deficit della "scatola nera" del nostro organismo. In occasione d

Cervello, le Professioni Sanitarie di Milano raccontano sistema nervoso: MILANO (ITALPRESS) - Il Cervello è indubbiamente uno degli organi più complessi e misteriosi del corpo; esistono però Professioni Sanitarie in grado di indagarlo con esami e tecniche avanzate, per ...notizie.tiscali

Gazoldo – “I segreti del Cervello”: al dottor Marchesi il premio “Malavasi”: GAZOLDO Domenica 10 Marzo a “Postumia” è stato protagonista una delle eccellenze nazionali della neurofisioterapia il dott. Gianfranco Marchesi, che ha ...vocedimantova

Eventi: Roberti, de Banfield onlus in campo per Settimana Cervello: Trieste, 13 mar - "L'attività dell'associazione de Banfield rappresenta, da oltre 35 anni, un prezioso contributo per le persone anziane fragili e, in particolare, per quelle con malattie ...ilgazzettino