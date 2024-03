Cervello in azione | il nuovo weekend a Città della Scienza | il programma

Si sa, le cause del mal di testa possono essere molteplici: lo stress, la disidratazione, l’eccesso di alcol, le alterazioni ormonali. Ma ci sono altre ragioni meno ovvie per certe emicranie ... (thesocialpost)

In Salute. Alzheimer: dalla diagnosi alle terapie i risultati (tangibili) della ricerca: Nuovi metodi per diagnosticare la malattia, anticorpi monoclonali al vaglio dell’Ema, prime linee guida europee: sono molti i risultati raggiunti dopo anni di ricerche. Ne abbiamo parlato con Annachia ...ilbolive.unipd

Roma, le neuroscienze per contrastare il disagio giovanile. «Applicare sul campo i risultati delle ricerche scientifiche»: La Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in trasferta a Lucca per presentare i risultati del rapporto «Dispersione scolastica e incidenza dei disturbi neuropsichiatrici» ...roma.corriere

“Ho sempre mal di testa forte”: uomo aveva il Cervello infestato di uova di tenia in putrefazione: Un' emicrania forte e persistente che non andava via. Quando ha deciso di rivolgersi ai medici, è arrivata la brutta sorpresa dalle analisi: delle uova di tenia in putrefazione si erano stabilite nel ...fanpage