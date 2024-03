Cercola | Carabinieri salvano un anziana intrappolata in casa durante un incendio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024)un’inun. Militare si lancia nelle fiamme. La donna è a letto, non può camminare, la stanza circondata dal fuoco. Viene portata in braccio all’esterno “Mio figlio ed io stiamo bene!” – ha gridato una 37enne appena sfuggita all’della sua abitazione. Poi piangendo ha aggiunto: “All’interno c’è ancora una donna! Salvatela!” Ad ascoltare la preghiera di quella donna un luogotenente e un vice brigadiere dei. Fanno parte della tenenza die questa notte sono stati chiamati a compiere una scelta difficile. Mettere a repentaglio la propria vita per salvare quella di qualcun altro. E’ l’una passata e tra ...