Centrale Zaporizhzhia | ' attacco ucraino vicino a impianto'

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il servizio stampa dellanucleare diin Ucraina, sotto il controllo russo, ha denunciato un bombardamentoad "infrastrutture critiche" dell', ma senza conseguenze né per le persone né per la struttura. Una bomba è caduta a pochi metri da un deposito di stoccaggio del carburante diesel, aggiunge la fonte, citata dalla Tass.

