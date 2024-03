Centinaia di voli a rischio per sciopero in 5 aeroporti in Germania

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Decine di migliaia di passeggeri vedranno nuovamente interrompere i loro programmi di viaggio oggi a causa degli scioperi del personale di sicurezza aerea in cinquetedeschi. Secondo un portavoce dei sindacati, è iniziato lodi una giornata intera del personale della sicurezza aerea neglidi Amburgo, Stoccarda, Karlsruhe/Baden-Baden, Colonia e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Carlo e Camilla in Australia entro l’anno? A Canberra scattano i preparativi Piantedosi: “A Genova giornata di presidio della legalità” Incidente nel Bresciano, scontro tra camion e 2 auto a Esine: un morto Tre cooperanti italiani fermati in Tunisia: “Presunte irregolarità su prelievi di denaro” Arresto ed estradizione per ...