Cena di beneficenza per Bimbo tu | “Una tavolata da più di 1000 persone in via Rizzoli”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bologna, 14 marzo 2024 – Sulla falsariga dell’evento dello scorso anno, nel 2024, “B.Great arriverà al cuore della città e ospiterà una lungada più di millein via”, annuncia Cora Querzé, direttrice generale diTu, in quello che sarà anche “un laboratorio di aggregazione urbana”, come ricorda Alessandro Arcidiacono, presidente della Fondazione. L’evento “Intelligenza alimentare” avrà luogo sabato 1° giugno sotto le due Torri e, dopo i 25mila euro raccolti nel 2023 per finanziare il Bellaria research center – i cui lavori partiranno lunedì 18 -, ladifirmata dallo chef Max Poggi, andrà a sostenere dei progetti di sensibilizzazione per bambini e ragazzi che soffrono di Disturbi dell'alimentazione e della nutrizione (Dan). L’altra novità, ...

