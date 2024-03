Celine annuncia il suo primo rossetto Rouge Triomphe ed è già un pezzo da collezione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tutti gli appassionati di beauty luxury stavano aspettando questo annuncio: per la prima volta nei quasi 80 anni di storia della maison,lancia una linea beauty. La linea è statata proprio martedì a Parigi in occasione della presentazione de “La Collection de l’Arc de” del direttore artistico e d’immagine Hedi Slimane,Beauté lancerà in autunno un’unica tonalità di, “”.la sua prima linea beauty dopo quasi 80 anni di storia: ecco ildella maison Dopo l’espansione dellaHaute Parfumerie di, che è arrivata nel 2019 riscuotendo grandi consensi, la linea di ...