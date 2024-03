Ceccherini | “Io antisemita? Sapevo che avrebbe vinto quel film perché la quota era bassa”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il comico toscano si spiega a La Zanzara: ", io? Non so neanche che significa". Poi attacca Parenzo: "Mi hai offeso con cattiveria però quando hai parlato della Ferilli non hai avuto il coraggio di dire niente. Le dici a me perchè sono un povero ex tossico ubriaco e non ti può succedere niente".