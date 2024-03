Ce ne sono pochi più duri di Dustin Poirier

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il ventottenne Benoit Saint-Denis – fighter francese con un passato nelle forza speciali, ex peso medio e peso welter e, oggi, dark horse della divisione dei pesi leggeri – veniva da 5 vittorie consecutive, ottenute, come tutte le altre della sua carriera, prima del limite. Si tratta di un fighter duro come la pietra che, a ragion veduta, mette il giusto timore all’intera divisione. Sabato notte, però, si è scontrato con qualcosa di più duro. E qual è la pietra più dura in natura? Il diamante. In questo caso un diamanta di 35 anni nato e cresciuto in Lousiana. Per molti, compreso il sottoscritto, quella con Saint-Denis poteva essere l’incontro più duro perda tanto tempo, sia per l’età (i 35 anni, storicamente, un limite oltre il quale i fighter di MMA tradizionalmente iniziano la propria fase calante) sia per ...