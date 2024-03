C’è chi rimane a galla | Grazie ai piccoli lettori che crescono con noi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Il mio bambino voleva un libro sulla storia di Icaro. Allora sono passata oggi in libreria. La nostra libreria". Caterina Camardo vive nel quartiere Corvetto ed è la mamma di due bambini: Luna, di 11 anni, e Leone, di 8. Non sono dei semplici. "Praticamente vivono di libri. E ben venga", in un mondo in cui è sempre più difficile scollare gli occhi (die grandi) dagli schermi dei cellulari. La “loro“ libreria è “Punta alla luna“ di via Marochetti 27, nata nel 2017 in una zona di periferia che era rimasta senza librerie. L’ultima a gettare la spugna era stata la Feltrinelli a febbraio 2016. Prima ancora, a novembre 2014, aveva abbassato la serranda “Scaldapensieri“, per i bambini. "Perché non aprire la mia?", ha pensato Francesca Beccalli, con un passato da assistente sociale e la passione per la letteratura per l’infanzia. Così si è ...