CdS – quanto incassa e come li spenderà

(Di giovedì 14 marzo 2024) 2024-03-14 10:23:18 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: TORINO – Con il Mondiale si fa la nuova Juve. La Signora ricomincia da quota 50, ovvero dai cinquanta milioni garantitisolo bonus di partecipazione dalla qualificazione al nuovo Mondiale per club della Fifa che partirà la prossima estate. Una prima iniezione di risorse fondamentale per guardare con maggiore serenità e qualche margine di operatività in più alla costruzione della squadra che dovrà affrontare la prossima stagione, ricchissima di impegni. I programmi societari, naturalmente, non cambieranno: la società bianconera rimane impegnata nel risanamento del bilancio e nel rendere sostenibile la gestione ma è indubbio che quella generata dalla vittoria del Barcellona sul Napoli sia una prima significativa boccata d’ossigeno. Che, naturalmente, non basta perché al Mondiale ...