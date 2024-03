Cavriglia | ultimo appuntamento con la stagione teatrale | sul palcoscenico saliranno Gaia de Laurentiis e Stefano Artissunch

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arezzo, 14 marzo 2024 – L’Amministrazione Comunale di, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone la pièce “Una giornata qualunque” di Dario Fo e Franca Rame, con le musiche della Banda Osiris e regia di. Giulia è una manager disperata che vuole suicidarsi, ma la vicenda del suicidio si risolve in maniera comica e grottesca in quanto tutto concorre a far sì che lei non raggiunga il suo scopo. Commedia divertente e vivace che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame. È un vero e proprio ‘match’, un incontro/ scontro tra la protagonista Giulia (De) e tutti gli altri personaggi, tra cui il giovane attore figlio del regista Lorenzo ...