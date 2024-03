Catherine Breillat | tra passione e repulsione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 14 marzo 2024) Scrittrice, sceneggiatrice, regista e montatrice,è una delle figure più importanti e controverse del cinema francese. Nel 1968 esordisce con il romanzo L’homme facile, scritto a soli diciotto anni, il quale suscita uno scandalo letterario in Francia. Le prime esperienze sul set sono a fianco della sorella attrice Marie Hélène in Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Più avanti nella sua carriera collaborerà con Fellini, Bellocchio e Liliana Cavani. In occasione dell’uscita nelle sale italiane del suo ultimo film Ancora un’estate (qui la recensione), ragioniamo sull’opera di una delle registe più discusse del cinema contemporaneo. Eros e thanatos Anaïs Reboux in A mia sorella! – © Istituto LuceNel 1920 Sigmund Freud pubblica il saggio Al di là del principio di piacere, nel quale introduce la sua teoria delle pulsioni. Lo ...