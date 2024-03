Catania | un bimbo di 10 anni è scomparso a Santa Maria di Licodia L’appello del sindaco | “Aiutateci”

(Di giovedì 14 marzo 2024), 13 marzo 2024 - Sono ore d'ansia per i genitori di undi 10di, in provincia di. Le forze dell'ordine sono alla sua ricerca e ilGiovButtò ha lanciato un appello: "In qualità di primo cittadino condivido l'ansia per le sorti del bambino di dieciallontanatosi nella notte dalla propria abitazione. Rivolgo, pertanto, un forte e impellente appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento. Sollecito il senso di umanità di coloro che hanno visto o sanno qualcosa su quanto accaduto e su dove si trova, affinché lo comunichino al più presto alle forze dell'ordine, anche in forma anonima, se necessario. Chiedo ai responsabili degli ...

A Santa Maria di Licodia si cerca un bimbo di 10 anni: è scomparso da una comunità: Ricerche e indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Paternò.lasicilia

Uomo ucciso a colpi di pistola a Napoli, l'agguato in un parcheggio: era un ex collaboratore di giustizia: Agguato in un parcheggio alla periferia di Napoli, ucciso a colpi di pistola un ex collaboratore di giustizia: indaga la polizia ...notizie.virgilio

Election day per Comunali in Sicilia, si vota 8 e 9 giugno: (ANSA) - Catania, 11 MAR - Le elezioni amministrative in Sicilia si svolgeranno l'8 e il 9 giugno, negli stessi giorni in cui si voterà per il rinnovo del Parlamento europeo. Lo ha deciso la giunta re ...gazzettadiparma