Catania Summer Fest 24 | arena con 5 mila posti a sedere per i grandi concerti alla Villa Bellini

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Mentre è ancora in fase di definizione il prossimo cartellone del, c’è un’importante novità per la nuova stagione di eventi estivi nel Giardinodi: spettacoli,e appuntamenti in programma per il 2024 verranno realizzati all’interno di una nuova location con soli, una vera e proprianel cuore della città di, per garantire maggiore sicurezza e tutela del grande spazio verde. Gli spazi del Piazzale delle Carrozze, saranno infatti oggetto di un intervento che mira a rendere maggiormente funzionale e fruibile la porzione della “” che ospita gli eventi della stagione estiva. Un progetto che nelle ...

A Catania l’unica data siciliana del nuovo tour di Gazzelle: Unica data siciliana prevista il 13 luglio 2024 alla Villa Bellini di Catania. L’appuntamento siciliano è inserito nel cartellone del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe ...strettoweb

Cccp-Fedeli alla linea, al via da Bologna tour italiano: I Cccp-Fedeli alla linea tornano sulle scene live in Italia con il tour 'In Fedeltà la linea c’è' che prenderà il via da Bologna il 21 maggio prossimo. Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annare ...adnkronos