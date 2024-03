Catanese | scomparso bambino di 10 anni In corso le ricerche

(Di giovedì 14 marzo 2024) . Ecco l’appello del sindaco di Santa Maria di Licodia Sono ancora inlea Catania e in provincia di untunisino di 10il 13 marzo. Secondo quanto emerso fino ad ora, ilsi è allontanato nella nottata, intorno alla mezzanotte, da una comunità di Santa Maria di Licodia. Il piccolo si chiama Mohammed Hussein, occhi e capelli castani, è alto 145 cm e pesa circa 50 chilogrammi. L’ultima volta è stato visto con un pigiama nero di marca Nike o Adidas. I Carabinieri della compagnia di Paternò hanno diffuso una sua foto per favorire le. Della scomparsa si sta occupando anche il programma Chi l’ha visto?. Inoltre, il sindaco di Santa Maria di Licodia, GiovButtò, ha lanciato un appello su Facebook: “In ...

