Casorezzo sceglie Rachele comandante della Locale

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Una persona capace, preparata e con tanta voglia di fare". Con queste parole il sindaco Pierluca Oldani ha annunciato l’assunzione del nuovopolizia, il magentino Nicolòdi 35 anni.prende il posto che, provvisoriamente e con un mandato condiviso con Abbiategrasso, era stato occupato negli ultimi mesi da Antonia Pionni.prima di questo incarico era stato in servizio a Magnago - dove nell’aprile 2014 venne anche insignito di una benemerenza dall’allora sindaco Carla Picco, per aver prestato assistenza, prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso, a una persona straniera che si era accasciata al suolo in piazza a Bienate - poi a Busto Garolfo e Ferno. In quest’ultimo comuneha lavorato un anno: si è dimesso a ...