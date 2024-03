Caso Salis | la Procura ungherese chiede la consegna di Gabriele Marchesi | “Deve stare in cella qua”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Milano, 14 marzo 2024 – L'"arresto e la custodia" in Ungheria disono "ragionevoli" perché "è emerso un fondato sospetto" che il giovane appartenete all'area anarchica "abbia commesso tre volte il tentato reato di lesione personale potenzialmente letale", di cui una "come coautore" e due "come complice". Sono queste le motivazioni dellaGenerale dell’Ungheria in risposta alla Corte d’Appello di Milano per quanto riguarda la condizione di: il 23enne di Milano è imputato insieme ad Ilarianel procedimento sui presunti scontri a Budapest dell’11 febbraio 2023, in occasione del Giorno dell’onore. Lo scorso 13 febbraio la Corte d’Appello di Milano aveva negato l’estradizione, mantenendo il provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari ...