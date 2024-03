Caso Ilaria Salis | la Procura di Budapest chiede la consegna di Gabriele Marchesi

(Adnkronos) – I legali di Ilaria Salis , l'insegnante detenuta in Ungheria da oltre un anno perché accusata di violenze nei confronti di due neonazisti, chiederanno per la loro assistita gli arresti ... (periodicodaily)

Da Salerno a Sapri per affrontare il suo quinto parto cesareo: la storia di Ilaria e Ismaele: Dopo l'eccezionale intervento la mamma lancia un appello per la difesa della sanità pubblica e del reparto dell'ospedale di Sapri ...infocilento

L’Aquila è la Capitale della Cultura 2026, le città in gara, i progetti e la nuova iniziativa: L'Aquila è la Capitale della Cultura 2026, il presidente Desario: "Vorremmo proporre di integrare il bando con un riconoscimento anche per altre città".ildigitale

Caso Ilaria Salis, Ungheria a Italia: Marchesi stia in cella qui: Gabriele Marchesi, il coindagato di Ilaria Salis e ai domiciliari in Italia, deve essere consegnato e deve stare in carcere in Ungheria. È il senso della risposta fatta pervenire dalla Procura di Buda ...tgcom24.mediaset