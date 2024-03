Caso dipendente Roma | Piccolotti | “Licenziamento gravità inaudita” | Ronzulli | “Immorale se confermato”

Inps, assegno di inclusione sospeso senza il nuovo Isee: per il lavoro dipendente o, nel Caso di lavoro autonomo, del reddito percepito trimestralmente, al fine di verificare la permanenza del requisito dei limiti di reddito per il diritto all'assegno di ...repubblica

Osvaldo, la richiesta d'aiuto: "Alcol e droga, mi sto distruggendo": Ricado spesso nelle mie dipendenze, nella mia autodistruzione. Vivo da solo chiuso in casa, non esco mai e non faccio nulla. Non ho un lavoro stabile, non guadagno. I soldi non durano per sempre, ma ...adnkronos

Inps, 'pagamento Adi di marzo sospeso senza nuovo Isee' (2): per il lavoro dipendente o, nel Caso di lavoro autonomo, del reddito percepito trimestralmente, al fine di verificare la permanenza del requisito dei limiti di reddito per il diritto all'assegno di ...ansa