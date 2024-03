Neanche il tempo di rientrare in aula per le lezioni di rito, che la "simpatizzante della rivoluzione brigatista", Donatella Di Cesare , è stata giustamente braccata dai cronisti, alcuni dei quali ... (ilgiornaleditalia)

Caso Di Cesare-Balzerani, giovani Fi in aula alla Sapienza con foto vittime del terrorismo - Video: Flash mob silenzioso oggi a La Sapienza, nel dipartimento di Filosofia, da parte dei ragazzi del Coordinamento di Forza Italia Giovani Roma Capitale che, prima dell’inizio della lezione della ...reggiotv

Aurora Ramazzotti, auguri al fratellino: «Gabrio compie 9 anni, buon compleanno bro!». Eros Ramazzotti: Ti amo: Aurora Ramazzotti, quando si tratta dei più piccoli di casa, che siano i fratellini o il suo bambino Cesare, è sempre molto riservata: non mostra mai i loro visi, al massimo, fa sentire le loro voci ...leggo

Race for Glory: Audi vs. Lancia, recensione del film con Riccardo Scamarcio: La recensione di Race for Glory: Audi vs. Lancia, il film diretto da Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio. Al cinema dal 14 marzo.cinefilos