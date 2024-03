Caserta | ufficio elettorale chiuso da un mese | Napoletano interroga il Sindaco

(Di giovedì 14 marzo 2024). L’del Comune èda un. La trascuratezza di questa grave situazione da parte dell’Amministrazione Marino, più che eccessiva anche perché accompagnata dall’assenza di qualsivoglia comunicazione alla cittadinanza e di un avviso online a quanti accedono al sito web istituzionale, riveste ormai profili pesantissimi. Chiedo alMarino ed alla Giunta di voler chiarire immediatamente, con precisione, se rispondano al vero le notizie che circolano riguardo ad uno stop completo delle attività. È stata svolta la revisione dinamica delle liste elettorali? Vengono distribuite con regolarità le tessere elettorali? E’ stato rispettato l’obbligo di informazione ai cittadini Ue sull’iscrizione nelle liste aggiunte per le votazioni (scadenza inderogabile ...

Caserta . Nell’ambito delle iniziative per il mese della Salute , organizzate dall’Ufficio della Pastorale della Salute della Diocesi di Caserta diretto da don Antonello Giannotti, coadiuvato da Marco ... (casertanotizie)

Caserta . Al fine di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei cittadini che richiedono il rilascio del passaporto, anche in ragione dell’approssimarsi delle Festività pasquali e, sul medio ... (casertanotizie)

Marcianise, recupero del Teatro Mugnone: l’Amministrazione punta a proseguire i lavori: Marcianise (Caserta) - Il sindaco Antonio Trombetta questa mattina ha tenuto un sopralluogo nello storico Teatro Mugnone, in via Guglielmo Marconi, per ...pupia.tv

Caserta, policlinico: entro l'anno via a didattica e ricerca: «Entro la fine del 2024 il Policlinico di Caserta ospiterà le attività universitarie di didattica e di ricerca». A dirlo è il rettore Gianfranco Nicoletti dopo ...ilmattino

Aversa, quel lampione di Via Gemito che “rispecchia” la politica degli ultimi decenni: Aversa (Caserta) – Dopo aver aspettato due anni per avere la sostituzione ... informando di persona anche i dipendenti comunali che lavorano nell’ufficio preposto, torna a essere spento. Ciò a ...pupia.tv