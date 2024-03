Caserta | ex Onmi | arrivato il decreto della Regione Campania che finanzia l’opera

(Di giovedì 14 marzo 2024). Èstamani ilchedi riqualificazione dell’immobile “Ex” di viale Beneduce. L’intervento, dell’importo di 700mila euro, verrà realizzato grazie ai fondi POC (Piano Operativo Complementare) 2014-2020, Asse Rigenerazione Urbana e Politiche Culturali, erogati dalla. L’edificio sarà completamente recuperato, grazie ad una serie di importanti opere, che interverranno anche sull’adeguamento sismico. Dopo aver ottenuto ildimento, il Comune provvederà a completare le fasi progettuali, così come previsto dalla normativa, per poi passare subito alla procedura di evidenza ...

