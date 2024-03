Case green | Vanessa Pesenti Ance | “Percorso ambizioso | serve un impegno comune”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Si tratta di unperché non sarà di facile concretizzazione, soprattutto in un Paese come il nostro con immobili datati e una proprietà estremamente parcellizzata. Ci sarà bisogno di unper rendere operativo questo piano”. Così, presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili –Bergamo, commenta la direttiva europea sulle, che si pone l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 per il parco immobiliare dell’Unione Europea. Il provvedimento, oggetto di un complesso negoziato tra i Paesi membri e tra le istituzioni comunitarie, è stato approvato in seduta plenaria con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti....