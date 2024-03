Case green | servono 35-60mila euro per riqualificare un’abitazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Solo per la sostituzione della caldaia con un modello di nuova generazione la spesa può arrivare in Italia a 16mila. Lo afferma il Codacons, commentando le nuove misure varate dall’Ue in tema di “

L’Europa punta sull’edilizia sostenibile. Il parlamento europeo ha dato il via libera finale alla direttiva sulle Case green , che si pone l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 per il parco ... (bergamonews)

“Si tratta di un percorso ambizioso perché non sarà di facile concretizzazione, soprattutto in un Paese come il nostro con immobili datati e una proprietà estremamente parcellizzata. Ci sarà bisogno ... (bergamonews)

La Direttiva europea Case green ha stabilito degli obiettivi di riduzione del consumo energetico degli edifici: molte abitazioni, anche in Italia, dovranno essere almeno in parte ristrutturate nei ... (fanpage)

Direttiva Case green, chi dovrà ristrutturare la sua abitazione con le nuove regole Ue: Pur con diversi limiti alla fine il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva Case green che ci dovrà portare da qui al 2050 a edifici ad emissioni zero, con già importanti… Leggi ...informazione

La rivoluzione immobiliare: con la direttiva Ue lavori su 5,5 milioni di edifici: La direttiva Case green porterà a una vera e propria rivoluzione immobiliare: in Italia dovranno essere ristrutturati 5,5 milioni di edifici. La direttiva Ue sulle Case green è destinata a ...lanotiziagiornale

Case green, Legambiente Bergamo: “Transizione necessaria per contrastare i cambiamenti climatici”: L’Europa punta sull’edilizia sostenibile. Il parlamento europeo ha dato il via libera finale alla direttiva sulle Case green, che si pone l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050 per il parco ...bergamonews