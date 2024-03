Case green | quanto costa e che lavori fare per migliorare l’efficienza energetica degli edifici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo 2024 – La direttivache ha avuto il via libera dal Parlamento europeo non specifica, diversamente dalle precedenti versioni del testo, in quale classe glidovranno rientrare al fine di raggiungere gli obiettivi previsti., cosa dice la direttiva Impianti solari Cappotto termico Pompe di calore Sostituzioneinfissi I costi: da 35mila euro in su, cosa dice la direttiva Ovvero, la riduzione del 16% del consumo energetico e della produzione di gas a effetto serra entro il 2030 e del 20-23% entro il 2035. C'è anche un'altra scadenza prevista: lo stop alla produzione e vendita delle caldaie alimentate a combustibile fossile dal 2040. L'Italia dovrà recepire la direttiva stilando un proprio ...