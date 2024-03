Casa green | ecco quanto costa adeguarsi alle normative europee

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'interesse per le case, sinonimo di edilizia sostenibile e risparmio energetico, sta guadagnando sempre più terreno nel panorama dell'edilizia moderna. Se fino a qualche anno fa la domanda principale era "come possiamo trasformare i nostri edifici esistenti in abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico?", oggi il vero interrogativo riguarda i costi e le tempistiche necessarie perché si metta in atto la transizione energetica. Partiamo dalla caldaia. La recente ratifica della Direttiva EPBD, nota anche come Direttiva Case, ha suscitato un acceso dibattito riguardante il futuro delle caldaie a gas. L'originaria scadenza per l'installazione di nuovi modelli alimentati a gas metano e GPL, precedentemente fissata al 2030, è stata estesa al 2040, generando incertezze e interrogativi tra i consumatori. Attraverso il contributo degli ...