Caro-voli | sconti ai siciliani per tutti gli aeroporti d’Italia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Governo Schifani estende misura che finora era solo per Milano e Roma. Dal 15 marzo e fino al 31 dicembrei residentiche viaggeranno verso qualunque aeroportoavranno uno sconto sulle tariffe aeree del 25 per cento, alcune categorie deboli avranno un ulteriore 25 per cento caricando i biglietti nell’apposita piattaforma creata dalla Regione siciliana. Ad annuncialo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. Il provvedimento estende alle altre tratte l’iniziativa già in corso dall’inizio dell’anno per glidi Milano e Roma.

