Caro voli | per i siciliani sconti su altre tratte Le ultime notizie

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dall’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, è stato annunciato il nuovo pianosui biglietti aerei per i residenti in Sicilia. Glici saranno non solo su Roma e Milano ma anche sudestinazioni. L'articolo .

Caro voli, sconti ai siciliani per tutti gli aeroporti d'Italia: È un passo in avanti importante per essere vicini ai siciliani. In 15 mesi abbiamo fatto un autentico miracolo siciliano per combattere il Caro voli. Se non ci fosse stata la disponibilità del governo ...notizie.tiscali

Cracolici “Rilanciare tensione civile contro le mafie”: PALERMO (ITALPRESS) – Un’organizzazione criminale meno pressante ma capillare, che agisce all’insegna del “pagare meno ma pagare tutti”, una caduta della tensione antimafia che si è tradotta in un sen ...grandangoloagrigento

Caro voli, la regione vara un nuovo decreto: Caro voli, la regione vara un nuovo decreto Buone notizie per i siciliani che da domani viaggeranno in aereo. Per far fronte al Caro voli il governo regionale ha varato un decreto che allarga la ...rainews