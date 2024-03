Carnevali | «Marotta maestro e amico! Legato a Frattesi e Locatelli»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024), AD e direttore generale del Sassuolo, si è raccontato parlando del rapporto con Beppe. Poi ricorda pure, oggi all’Inter. AMICIZIA ? Intervistato da Radio Serie A, durante il format Storie di Serie A, Giovanniracconta il rapporto con Belle, attuale AD dell’Inter: «Mio papà tifoso dell’Inter, mi ha permesso di fare tante trasferte. Conè iniziato un tipo di rapporto di un certo tipo. Mio papà tifoso interista, io simpatizzante. Non avevo idoli o poster in camera, magari giocavo in corridoio con la palla di spugna. A Monza mi chiama, con lui è nato un bel feeling. Lui è stato il mio, con lui ho iniziato a fare un po’ di tutto. Ne sono grato a lui, da lì è nato un rapporto di amicizia. ...