Cardinale Becciu | indagati per riciclaggio e peculato il fratello e il vescovo di Ozieri

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 14 marzo 2024) AntoninodelAngelo, come responsabile della cooperativa sociale Spes, ildi, Corrado Melis, e altre 7 persone. Sono questi i soggetti che la procura di Sassari ha messo sotto inchiesta per. Secondo l’accusa gliavrebbero fatto confluire fondi dell’8 per mille destinati alla diocesi di(Oristano) sui conti correnti della cooperativa Spes. I magistrati indicano una somma complessiva pari a oltre 2 milioni di euro affluita nella disponibilità della Spes nell’arco temporale compreso fra il gennaio 2013 e il febbraio 2023. La notizia è stata confermata all’agenzia di stampa Ansa. Secondo le ipotesi della Procura, l’amministrazione della ...