(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Non si ferma in Italia il percorso di crescita del Gnl, unanata per iniziativa delle imprese di Assogasliquidi-Federchimica nel 2013 e che, in dieci anni, ha saputo realizzare ladistributiva più grande in Europa. Secondo i dati del rapporto 'Sslng Watch' realizzato da Mbs Consulting a Cerved Company, a dicembre L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Non si ferma in Italia il percorso di crescita del Gnl, una filiera nata per iniziativa delle imprese di Assogasliquidi-Federchimica nel 2013 e che, in dieci anni, ha ... (liberoquotidiano)

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - Non si ferma in Italia il percorso di crescita del Gnl, una filiera nata per iniziativa delle imprese di Assogasliquidi-Federchimica nel 2013 e che, in dieci anni, ha ... (iltempo)

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Non si ferma in Italia il percorso di crescita del Gnl, una filiera nata per iniziativa delle imprese di Assogasliquidi-Federchimica nel 2013 e che, in dieci anni, ha ... (calcioweb.eu)

Carburanti: filiera Gnl cresce ancora, nel 2023 +10% della rete di distribuzione: Non si ferma in Italia il percorso di crescita del Gnl, una filiera nata per iniziativa delle imprese di Assogasliquidi-Federchimica nel 2013 e che, in dieci anni, ha saputo realizzare la rete distrib ...adnkronos

Gas, Igi Gme in ripresa: L’Arera “svolgerà un attento monitoraggio sulle procedure di trasferimento dei clienti finali al nuovo Servizio Tutele Graduali per l’elettricità ed è in corso un’attività di verifica e allineamento ...quotidianoenergia

Carburanti, tax-gap accise in inversione di tendenza: Tax-gap accise in inversione di tendenza a seguito dell'addozione e dell'applicazione delle norme antifrode. Questo conferma che l'evasione delle accise nella filiera di distribuzione del gasolio e de ...italiaoggi