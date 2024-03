Carburanti | filiera Gnl cresce ancora | nel 2023 +10% della rete di distribuzione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Non si ferma in Italia il percorso di crescita del Gnl, unanata per iniziativa delle imprese di Assogasliquidi-Federchimica nel 2013 e che, in dieci anni, ha saputo realizzare ladistributiva più grande in Europa. Secondo i dati del rapporto ‘Sslng Watch’ realizzato da Mbs Consulting a Cerved Company, a dicembresono ben 293 le attività con depositi di Gnl in Italia (rispetto al 2022) per i diversi impieghi del prodotto. I DATI – Stando ai dati del rapporto,anche labio con 7 nuovi impianti di produzione per un totale di 18 e una capacità produttiva di 40mila t/a di bioGnl. Nel 2024 sono previsti 5 nuovi impianti con ulteriori 7 in fase di progettazione. Sempre più ampia disponibilità di bioGnl è poi attesa tramite ...